Bpifrance et Business France accompagne des entreprises aéronautiques au Mexique

Bpifrance et Business France ont lancé la mission « Explore & Match Aéronautique 2023 », dédiée au secteur aéronautique et spatial, qui propose d'accompagner des entreprises du secteur à la découverte du marché mexicain.



Six entreprises ont été sélectionnées et vont pouvoir bénéficier de cet accompagnement, dans le cadre de visites de sites d'entreprises majeures au Mexique (comme GKN Aerospace et Honeywell), de rencontres institutionnelles et privées, et de rendez-vous personnalisés, sur huit jours. Elles auront ainsi l'occasion de découvrir l'écosystème industriel local, de nouer des partenariats et de développer des courants d'affaires entre la France et le Mexique. Quatre villes mexicaines sont ciblées : Mexicali, Tijuana, Querétaro et Mexico.



« Le Mexique, du fait de la proximité géographique, est un fournisseur privilégié des marchés développés (Etats-Unis et Canada) et des marchés émergents de l'Amérique latine. La présence économique française, conglomérée autour de plus de 550 filiales françaises, est ancienne, forte et diversifiée », explique Olivier Pradet, directeur Business France Mexique.



Les six entreprises qui feront partie de la mission sont Creno Industry (spécialisée dans les systèmes d'usinage et de robotique pour l'industrie aérospatiale), Dametis (fournisseur de logiciels notamment dans le cadre de la transition énergétique), HEF Groupe (ingénierie de surfaces), Nexam (outils industriels), Cybermeca (optimisation des outils industriels) et Techmeta (soudage).



Cette mission a été lancée en amont du salon aéronautique Feria Aérospatial de México (FAMEX), qui se déroulera du 25 au 28 avril à Mexico.