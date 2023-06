Bourget 2023 : United Airlines sélectionne le GTF de Pratt & Whitney pour 120 Airbus A321neo

Pratt & Whitney annonce que United Airlines a choisi de motoriser 70 Airbus A321neo et 50 A321XLR avec ses PW1100G-JM.



Le premier des appareils concernés par ce contrat sera intégré à la flotte dans l'année.



Pratt & Whitney rappelle que la compagnie américaine est une partenaire de longue date et qu'elle exploite plus de 250 appareils équipés de ses moteurs - dont la famille A320 et ses V2500 et les Boeing 777 et 767 avec ses PW4000.



(Image © Airbus)