Bourget 2023 : Philippine Airlines finalise une commande pour 9 Airbus A350-1000

Philippine Airlines a finalisé une commande pour neuf Airbus A350-1000, dans le cadre de son projet Ultra Long Haul Fleet.



Les appareils, d'une capacité de 380 places en configuration triclasse, ont vocation à relier Manille à l'Amérique du Nord (y compris la côte est des Etats-Unis et du Canada).



« L'A350-1000 est notre 'Mission aircraft' pour relier le monde et stimuler l'économie et la société philippines », résume Lucio Tan, le président et directeur des opérations.



Philippine Airlines exploite déjà deux A350-900.



