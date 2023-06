Bourget 2023 : Michelin lance un pneu révolutionnaire, l'Air X Sky Light, sur le Falcon 10X

Michelin a dévoilé un nouveau pneu se positionnant comme une innovation majeure dans le domaine : l'Air X Sky Light. Développé depuis plus de deux ans, il aura le Falcon 10X de Dassault Aviation comme première application et devrait débuter ses essais en vol sur l'appareil dans les mois à venir.



Grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux, d'une nouvelle architecture et de nouveaux procédés industriels, Michelin a réussi à réduire le poids de l'équipement de 10 % à 20 %, tout en augmentant les performances dans la durée, ce qui améliore sa durée de vie de 15 % à 20 %.



Il intègre notamment des matériaux carcasse ultra-résistants, des câbles et des tissus hybrides de dernière génération sur lesquels l'industriel travaille depuis des années. Il vise en effet d'utiliser 100 % de matériaux durables en 2050.



Michelin compte bien développer sa gamme d'applications afin de pouvoir proposer son Air X Sky Light dans l'aviation commerciale (en line fit et en rétrofit). C'est là en effet que les innovations auront le plus d'impact : ce nouveau pneumatique permettrait de réduire de 75 kg le poids du train principal d'un monocouloir, de 250 kg sur un gros-porteur - quand un pneumatique peut peser entre 50 et 2 000 kg en fonction de sa dimension et de son application. L'équipementier précise qu'il lui faut entre deux et trois ans pour développer une nouvelle taille.



