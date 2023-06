Bourget 2023 : IndiGo passe sa commande pharaonique pour 500 Airbus A320neo fermes

IndiGo réveille le salon du Bourget. Après une matinée assez calme, la compagnie indienne a officialisé sa commande très attendue pour 500 Airbus de la famille A320neo (fermes).



La proportion d'A320neo et d'A321neo n'est pas encore fixée, mais IndiGo a dû s'assurer d'une certaine flexibilité, comme pour sa précédente commande de 480 appareils.



Le choix des moteurs n'a pas encore été communiqué. IndiGo exploite actuellement plus de 250 appareils, en partie motorisés par le GTF de Pratt & Whitney et par le LEAP de CFM International.



Avec cette commande, IndiGo s'assure un flux de livraisons constant sur la période 2030-2035.



