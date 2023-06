Bourget 2023 : Embraer se rapproche de Nidec pour travailler sur la propulsion électrique

Embraer et Nidec ont décidé de s'associer dans une coentreprise pour développer des systèmes de propulsion électrique pour l'aviation.



Cette société s'appellera Nidec Aerospace et sera détenue à 51 % par le groupe japonais et à 49 % par le groupe brésilien. Son siège se situera à Saint Louis (Missouri), dans les installations de Nidec Motor Corporation. La transaction devrait être conclue au second semestre 2023.



La coentreprise sera officiellement présentée lors du salon du Bourget. Elle ambitionne « d'ouvrir de nouvelles perspectives en proposant un portefeuille de produits et de services ouverts, en s'appuyant d'abord sur la croissance du secteur de la mobilité aérienne urbaine ».



Elle détient déjà un client de lancement : Eve Air Mobility, la société spécialisée dans la mobilité urbaine créée par Embraer.



(Image © Eve Air Mobility)