Bourget 2023 : De Havilland lance le Twin Otter Classic 300-G

De Havilland Aircraft of Canada a célébré le lancement d'une nouvelle version du DHC-6-300, le Twin Otter Classic 300-G. A cette occasion, l'avionneur canadien a révélé qu'il avait enregistré des engagements pour 45 exemplaires de l'appareil. Le client de lancement a également été dévoilé : il s'agit de la société de leasing Jetcraft Commercial, qui souhaite acquérir une dizaine d'appareils.



Raphael Haddad, président de Jetcraft Commercial, explique que le protocole d'accord signé s'écarte un petit peu de son modèle économique, qui consiste habituellement à acquérir puis louer des appareils de seconde main. Mais pour lui, la demande pour le DHC-6-300 est telle que l'appareil a pris beaucoup de valeur et qu'une nouvelle version est la bienvenue.



C'est également ce qu'avait constaté De Havilland, qui a décidé de lancer cette nouvelle version après de longues discussions avec ses clients.



Le DHC-6-300-G sera plus léger que son prédécesseur (de 400 à 500 livres), offrant une charge utile ou un rayon d'action accru. Doté d'un nouveau poste de pilotage avec une avionique Garmin G1000NXi, deux options de motorisation (PT6A-27 ou -34 pour des conditions plus extrêmes), et une nouvelle cabine. Ayant recours à des systèmes plus robustes et des matériaux plus durables, il a également des coûts de maintenance réduits.



Il entrera en service en 2024.



