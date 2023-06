Bourget 2023 : Dassault Aviation en force grâce à la dualité civil/militaire de ses activités

Dassault Aviation présentera une grande partie de ses appareils civils et militaires à l'occasion de la 54e édition du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace au Bourget qui se tient du 19 au 25 juin.



Seront ainsi présent sur l'exposition statique l'avion de combat Rafale, les Falcon 8X, 6X (très bientôt certifié) et 2000LXS, ainsi que les maquettes échelle 1 du NGF (programme SCAF) et de la cabine du futur Falcon 10X. Les démonstrations en vol du Rafale seront assurées par l'armée de l'Air et de l'Espace et celles du nouveau Falcon 6X par les pilotes d'essai de l'avionneur français.



« Ce 54e salon illustrera la préparation de l'avenir pour nos deux activités principales : une aviation militaire qui défend notre pays et ses alliés, qui contribue à la souveraineté de la France et à l'autonomie stratégique de l'Europe ; une aviation d'affaires qui relie les entreprises avec toujours plus d'efficacité, de sécurité et de maîtrise de son empreinte environnementale, grâce notamment aux SAF » a déclaré Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.



À noter que tous les avions d'affaires de la gamme Falcon présentés au salon du Bourget volent avec des mélanges contenant 30% de carburant d'aviation durable (SAF). Ils seront tous certifiés pour voler avec des mélanges à 50% de SAF. Le Falcon 10X sera quant à lui le premier Falcon compatible à 100% de SAF lors de sa mise en service en 2025.



Dassault Aviation participera également à la 5e édition de « L'Avion des Métiers » alors que l'avionneur français prévoit de recruter 1000 personnes cette année dans tous les métiers du groupe : de la conception à la production, en passant par le support ou le numérique. Enfin, l'avionneur sera aussi présent au Paris Air Lab pour partager ses innovations en matière de décarbonation et de production 4.0.