Bourget 2023 : Bolloré Logistics accompagne Airbus FHS dans le déménagement de ses stocks à Roissy CDG

Bolloré Logistics annonce qu'il poursuit avec succès l'accompagnement d'Airbus FHS (Flight Hour Services) dans le transfert de ses pièces de rechange de Londres vers Paris. L'entrepôt de Bolloré Logistics est implanté à proximité des pistes de l'aéroport de Roissy CDG, ce qui représente un avantage majeur pour assurer la disponibilité des pièces et un départ rapide de celles-ci à destination des compagnies aériennes clientes des services à l'heure de vol proposés par Airbus Services.



Bolloré Logistics avait été sélectionnée par Airbus FHS en 2021 pour ouvrir un nouvel espace hébergeant son Pool à Paris. Airbus FHS dispose ainsi de 6 Pools mondiaux. Le hub de Bolloré Logistics de Roissy CDG dispose d'une surface d'entrepôt de 33 000 m² et dispose d'équipements spécifiques à l'aéronautique compte tenu de l'aspect sensible de certaines pièces et équipements.



Le déménagement des stocks d'Airbus FHS s'est effectué en deux vagues : la première d'avril à septembre 2022, la seconde ayant commencé en janvier 2023, devrait se terminer à l'automne de cette même année. L'offre de Bolloré Logistics sur la plateforme de Roissy permet à Airbus FHS de disposer d'une cellule entièrement dédiée à ses pièces. L'espace est sécurisé et répond aux dernières normes en vigueur.



« Bolloré Logistics, et plus particulièrement les équipes aérospace, sont fiers de ce partenariat qui démontre la confiance d'Airbus FHS pour l'ouverture d'un de leur Pool. Nos équipes ont su, une fois encore, prouver leur valeur-ajoutée et mettre en avant leurs compétences pour mener ce projet à son terme dans le respect de nos engagements et des consignes émises par Airbus FHS » a annoncé Stéphanie Sabrié, Global Account Manager de Bolloré Logistics.



Pour rappel, plus de 1300 appareils de la gamme Airbus sont aujourd'hui couverts par Airbus FHS. La compagnie allemande Lufthansa vient d'ailleurs aujourd'hui même d'intégrer ses A380 au programme de soutien FHS.



(Photo © Bolloré Logistics)