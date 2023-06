Bourget 2023 : Azul va équiper sa flotte de pneus connectés PresSense de Safran et Michelin

Azul va équiper sa flotte d'Airbus A320, A321 et d'Embraer 195-E1 et 195-E2 des pneus connectés de Safran et Michelin, PresSense. Cela représente l'équipement de près de 110 appareils.



PresSense est doté d'un capteur électronique de mesure de pression, développé par Safran, qui permet de contrôler la pression des pneus avec un lecteur RFID seulement 45 minutes après l'atterrissage d'un appareil. Les données sont consultables immédiatement sur smartphone et envoyées dans une base de données pour nourrir des analyse, notamment dans le cadre de maintenance prédictive.



Sur un pneu classique, les contrôles de pression doivent être réalisés manuellement chaque jour et demandent d'attendre trois heures après l'atterrissage.



« Nous avions dévoilé ce projet de pneu connecté PresSense ici même au Bourget, en 2017, en partenariat avec Michelin. Nous sommes aujourd'hui très fiers d'annoncer sa première sélection par la compagnie brésilienne Azul. Ce jalon marque l'aboutissement de plusieurs années de collaboration entre nos équipes qui ont oeuvré à mettre au point cette solution innovante, fiable et performante, éprouvée par de nombreux essais en vol », commente François Bastin, président de Safran Landing Systems. Ces essais, menés auprès de plusieurs compagnies aériennes permettent désormais à Safran et Michelin, chargé de la commercialisation, de proposer une solution mature.



(Photo ©️ Cyril ABAD / CAPA Pictures / Safran)