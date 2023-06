Bourget 2023 : Air Mauritius confirme une commande pour trois Airbus A350

Airbus annonce qu'Air Mauritius a confirmé une commande pour trois A350-900. Ils lui permettront d'étendre son réseau en Europe et dans le sud de l'Asie.



Air Mauritius exploite déjà quatre exemplaires de l'A350 (le premier ayant été intégré en 2017), ainsi que quatre A330.



Initialement, Air Mauritius avait commandé six A350-900, deux en leasing auprès d'AerCap et quatre auprès d'Airbus. Elle avait par la suite réduit sa commande directe.



(Image © Airbus)