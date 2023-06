Bourget 2023 : Air India confirme sa commande pour 250 Airbus et 290 Boeing

Air India a confirmé sa commande auprès d'Airbus, portant sur 140 A320neo, 70 A321neo, 34 A350-1000 et six A350-900. Le premier appareil livré sera un A350, avant la fin de l'année.



Elle a également confirmé celle attribuée à Boeing pour 190 737 MAX, vingt 787 et dix 777X. Des options ont par ailleurs été assurées pour 50 737 MAX jets et 20 787 supplémentaires.



Ces commandes avaient fait l'objet de lettres d'intention signées en février dernier.

Elles s'accompagnent de lettres d'intention pour des services numériques et de maintenance, devant soutenir la stratégie de transformation et de croissance de la compagnie.



Air India compte notamment se reposer sur la solution Integrated Materials (IMS) de Satair (Airbus) pour la disponibilité de pièces et est devenue la cliente de lancement de Skywise Core X3, la dernière plateforme d'analyse de données d'Airbus.



(Image © Airbus)