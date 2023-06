Bourget 2023 : AFI KLM E&M va entretenir les APU des Airbus A220 d'Air Austral

AFI KLM E&M, au travers de sa filiale EPCOR, s'est vue confier l'entretien des APU qui équipent sa flotte d'Airbus A220 (trois appareils).



Le contrat porte sur la réparation et l'entretien de ces équipements, la mise à disposition d'une unité de rechange et l'accès à Prognos for APU, la solution de maintenance prédictive du groupe adaptée aux générateurs auxiliaires de puissance.



Air Austral avait récemment signé un autre accord avec AFI KLM E&M portant sur le soutien équipements des A220.



(Photo © AFI KLM E&M)