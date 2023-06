Bourget 2023 : AFI KLM E&M peut proposer des services de soutien pour le Trent XWB de Rolls-Royce

AFI KLM E&M et Rolls-Royce ont signé un accord incrémental portant sur le soutien des moteurs Trent XWB qui équipent les Airbus A350. La société de maintenance aura désormais « des capacités de maintenance complètes pour ce type moteur, couvrant l'ensemble de son cycle de vie ».



Un premier accord avait été signé en 2014 sur le soutien des Trent XWB, après la signature de la commande du groupe Air France-KLM auprès d'Airbus, élargi en 2017, qui permettait à AFI KLM E&M d'intégrer le réseau de maintenance de Rolls-Royce et d'intervenir sur certaines pièces du moteur (comme la chambre de combustion). Il prévoyait déjà un élargissement des capacités du airline MRO.



« Avec cet accord, AFI KLM E&M renforce son influence sur le marché de l'après-vente des Very Big Engines (VBE) et des produits de nouvelle génération, en assurant le support des flottes Air France et KLM mais également, pour certains produits, d'opérateurs du monde entier », commente Anne Brachet, directrice générale d'AFI KLM E&M.



Air France-KLM détient une commande pour 38 appareils - tous destinés à Air France -, dont une vingtaine a été livrée.



(Photo © AFI KLM E&M)