Boom Supersonic veut installer son usine de production à Greensboro

Boom Supersonic a choisi d'installer sa première ligne de production en série pour l'Overture à l'aéroport de Greensboro, en Caroline du Nord. Plus largement, les installations abriteront la ligne d'assemblage final, le centre d'essai et le centre de livraison de l'avion supersonique.



La société américaine explique que cette implantation se fait au coeur d'une zone avec une main d'oeuvre spécialisée dans l'aéronautique riche et un bon accès aux écoles techniques, à proximité de nombreux fournisseurs du secteur. Par ailleurs, l'installation sera proche des côtes, facilitant les essais supersoniques.



Les installations couvriront une surface de plus de 3,7 hectares, sur un campus de 26 hectares à l'aéroport international Piedmont Triad. Elles pourraient créer 1 750 emplois dans l'Etat américain d'ici 2030.



Les travaux de construction doivent débuter cette année pour que la ligne de production soit opérationnelle en 2024. Boom Supersonic vise un premier appareil assemblé en 2025, un premier vol en 2026 et une entrée en service en 2029.



(Image © Boom Supersonic)