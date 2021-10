Bonza veut se lancer en Australie avec des 737 MAX

La start-up australienne Bonza étoffe son directoire alors qu'elle peaufine le lancement de ses opérations.



Peter McNally est nommé directeur de l'exploitation. Ce dernier a précédemment occupé des postes de haut niveau chez Virgin Blue, Swissport, IndiGo et Qatar Airways.



Carly Povey, une ancienne cadre de Jetstar, agira en tant que directrice commerciale tandis que Lidia Valenzuela, qui a précédemment travaillé pour diverses sociétés de crédit et de services, s'est vue confier le poste de directrice financière.



La nouvelle compagnie aérienne, soutenue par la société d'investissement américaine 777 Partners, est dirigée par le PDG Tim Jordan et le président du conseil d'administration Rick Howell, tous deux anciens dirigeants de Virgin Blue.



Bonza ambitionne de devenir la première compagnie aérienne à bas prix indépendante d'Australie et espère commencer ses opérations au premier trimestre 2022, avec une flotte initiale de deux à trois avions 737 MAX 8 neufs.