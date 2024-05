Bon premier trimestre pour MTU

MTU Aero Engines annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires ajusté de 1,67 milliard d'euros au premier trimestre de 2024, en augmentation de 8% par rapport à la même période en 2023. Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) a atteint 218 millions d'euros, en hausse par rapport aux 212 millions d'euros de l'année précédente. Le bénéfice net ajusté est resté stable à 158 millions d'euros.



La croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre a été principalement tirée par les activités militaires et la maintenance commerciale. L'activité MRO a ainsi connu une progression de 12 % au premier trimestre, passant de 1,02 milliard d'euros à 1,14 milliard d'euros. Les générateurs de revenus les plus importants ont été le PW1100G-JM (famille A320neo) le V2500 (A320ceo) et les moteurs CF34.



Pour l'activité liée aux moteurs commerciaux, le chiffre d'affaires a un peu diminué au premier trimestre, à 433 millions d'euros contre 446 millions d'euros un an plus tôt. Le principal générateur de revenus était le PW1100G-JM.



Le carnet de commandes de MTU s'élevait à 25,42 milliards d'euros à la fin du trimestre, soit une hausse de 4%.



(Photo © MTU)