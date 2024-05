Bombardier ouvre un « Aviator Lounge » au Yacht Club de Monaco

Si Bombardier est l'un des grands absents du salon EBACE à Genève, il n'oublie pas pour autant l'Europe. L'avionneur canadien a ainsi récemment ouvert un Salon Aviateur Bombardier à Monaco, un véritable outil de communication stratégiquement implanté au célèbre Yacht Club de la principauté.



Il a d'ailleurs été Inauguré par le Prince Albert II de Monaco lui-même le 13 mai dernier, en présence du PDG de Bombardier Pierre Beaudoin. Le Salon Aviateur Bombardier a pour but de présenter à ses visiteurs la gamme d'avions d'affaires de l'avionneur, son héritage et ses innovations.



« Nous sommes extrêmement fiers de réaffirmer notre présence dans la région par l'ouverture du magnifique nouveau Salon Aviateur Bombardier, le premier espace sur mesure de ce type offert par un avionneur. Nous sommes honorés d'être aussi fermement ancrés au sein du Monaco Yacht Club, une institution historique et prestigieuse au coeur de la Principauté de Monaco », a déclaré Emmanuel Bornand, vice-président des Ventes internationales de Bombardier. « Le Salon Aviateur est un lieu de rencontre unique. Grâce à son emplacement, il symbolise la rencontre de la mer, de la terre et de l'air. Et surtout, il constitue un endroit accueillant qui nous permet de rencontrer quiconque veut s'arrêter pour en savoir plus sur la recherche avant-gardiste de Bombardier en matière de développement durable, sur les huit décennies d'innovation qui ont généré les performances record sans compromis de nos avions, et notre recherche de pointe sur des façons plus écoresponsables de voler » a-t-il ajouté.



Bombardier rappelle que les membres de son équipe des Ventes sont basés stratégiquement sur tout le continent pour être accessibles aux clients, peu importe où ils se trouvent.



(Photo © Bombardier)