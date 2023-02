Bombardier modifie la structure de son équipe de direction

Eric Martel, PDG de Bombardier, a fait évoluer l'équipe de direction de l'avionneur afin de mieux l'adapter à sa stratégie de croissance. Les changements prendront effet le 20 février.



Jean-Christophe Gallagher est nommé vice-président exécutif, responsable Vente d'avions et Bombardier Défense. Il dirigera les activités de l'avionneur dans la défense et travaillera à leur expansion, tout en supervisant l'équipe Vente d'avions.



Paul Sislian est nommé vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie, ce qui lui donne la mission de développer l'activité de services de Bombardier. Il est actuellement vice-président exécutif en charge de l'exploitation.



David Murray deviendra quant à lui vice-président exécutif, Fabrication, IT et Système Bombardier Excellence opérationnelle. Il conservera ses responsabilités actuelles de vice-président principal, Transformation, Excellence opérationnelle et IT, auxquelles il ajoutera celles des activités liées aux aérostructures, à l'assemblage et aux activités de finition. L'idée de Bombardier est de regrouper ces activités stratégiques pour améliorer l'accès des équipes aux technologies numériques de nouvelle génération.



Un nouveau poste est par ailleurs créé de vice-président exécutif, Programmes et Chaîne d'approvisionnement, chargé de superviser les relations de Bombardier avec ses fournisseurs et d'améliorer la compétitivité. Il sera pris en charge par Éric Filion, actuellement vice-président exécutif et chef de l'exploitation et de l'expérience client chez Hydro-Québec.



Enfin, Michel Ouellette dirigera l'équipe Ingénierie et Développement de produits jusqu'à son départ à la retraite en juin.



(Jean-Christophe Gallagher, actuellement vice-président exécutif, Services et soutien, et Stratégie d'entreprise, est nommé VP exécutif, responsable Vente d'avions et Bombardier Défense. Photo © Bombardier)