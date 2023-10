Bombardier livre son 150e Global 7500

Cinq ans après son entrée en service, Bombardier a célébré la livraison de son 150e Global 7500, remis en septembre à un client ayant souhaité garder l'anonymat.



Bombardier rappelle que depuis 2008, la flotte de Global 7500 a cumulé plus de 100 000 heures de vol et affiché une ponctualité de 99,8 %.



Une vingtaine de records de vitesse ont par ailleurs été établis sur plusieurs itinéraires clefs, qui s'ajoutent à d'autres records, notamment de distance avec un vol de 8 225 nm (15 200 km) entre Sydney et Detroit réalisé en octobre 2019.



Plusieurs améliorations sont en train d'être apportées à l'appareil, qui aboutiront sur le Global 8000 en 2025. Le Global 8000 portera son autonomie à 8 000 nm et sa vitesse à mach 0,94, et intégrera le système Pur Air et des filtres HEPA. Les améliorations seront disponibles en rétrofit sur la flotte de Global 7500 dès sa sortie.



(Photo © Bombardier)