Bombardier livre son 100e Global 7500, le 10e de VistaJet

Bombardier et VistaJet ont célébré la livraison du 100e Global 7500. L'appareil était également le 10e exemplaire réceptionné par VistaJet, qui exploite donc 10% de la flotte mondiale de Global 7500.



Convaincue que les perspectives de l'aviation d'affaires vont rester très bonnes dans les prochaines années, VistaJet va continuer d'augmenter sa flotte de jets d'affaires long-courrier et devrait compter dix-sept Global 7500 dans sa flotte à la fin de l'année.



La société souligne que, grâce à l'appareil et son autonomie de 7 700 nm, ses clients ont accès à 96% de la planète. Avec ses neuf appareils déjà en service, elle a déjà réalisé des vols très longs, par exemple entre Sao Paulo et les Maldives (15h43 de vol) ou entre Los Angeles et Hong Kong (14h50 de vol).



« Je suis ravi de célébrer la 100ème livraison de l'avion Global 7500 avec notre précieux client. VistaJet a compris très tôt que cet appareil allait transformer l'industrie des jets d'affaires, et l'énorme succès du Global 7500 de Bombardier a effectivement bouleversé l'industrie de l'aviation privée », a commenté Eric Martel, le PDG de Bombardier.



