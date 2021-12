Bombardier livre son 1000e Global

Bombardier a célébré la livraison de son 1000e appareil de la famille Global le 2 décembre. Il s'agissait d'un Global 7500.



L'appareil a été remis à NetJets, ce qui constituait là aussi en un événement particulier puisqu'il s'agit du premier Global 7500 que reçoit la société d'aviation privée.



Elle avait passé une commande ferme pour vingt exemplaires de l'appareil. Ils lui permettront d'élargir son offre, grâce à son autonomie accrue. Le Global 7500 devient par ailleurs le plus grand avion d'affaires de son portefeuille.



« Nous sommes fiers que la livraison de notre 1 000e avion Global corresponde à l'arrivée du premier avion Global 7500 dans la flotte de NetJets. Ce double événement permet à notre avion phare de devenir l'avion phare de NetJets et constitue un moment marquant pour nous tous, alors que nous concluons tous deux une année remarquable dans le domaine de l'aviation », a commenté Éric Martel, le PDG de Bombardier.



L'avionneur souligne que, selon une étude de PricewaterhouseCoopers, le programme Global 7500 a contribué à hauteur de 4,8 milliards de dollars au PIB du Canada entre 2010 et 2019, et soutenu la création de plus de 3 300 emplois à temps plein par an en moyenne.



(Patrick Gallagher, président Ventes, Marketing et Services de NetJets, et Eric Martel, PDG de Bombardier © Bombardier)