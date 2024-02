Bombardier lance un nouveau programme d'apprentissage destiné aux techniciens

Confronté à des problèmes de recrutement de techniciens, Bombardier a décidé de collaborer avec le campus de sciences et technologies appliquées de l'Université d'État de Wichita (WSU) Tech pour créer un programme d'apprentissage pour techniciens aux Etats-Unis.



L'avionneur souhaite ainsi former des techniciens d'entretien cellule et groupe motopropulseur. La formation a une durée de deux ans, est rémunérée et comprend une formation pratique au site de Bombardier à Wichita - ce qui permettra aux apprentis d'apprendre auprès d'instructeurs expérimentés et de professionnels de la maintenance aéronautique, tout en commençant à se familiariser avec son portefeuille d'avions d'affaires.



Après avoir décroché leur certification de technicien d'entretien cellule et groupe motopropulseur de la FAA, les étudiants verront leur classification d'emploi passer d'apprenti à technicien d'entretien cellule et groupe motopropulseur à temps plein chez l'avionneur. Leur intégration participera à la montée en puissance de Bombardier dans le secteur des services.



« Nous sommes ravis de nous enraciner davantage à Wichita et aux États-Unis par le lancement de ce programme porteur en collaboration avec WSU Tech, un chef de file dans la formation en mécanique aéronautique à Wichita. Le début de ce programme d'apprentissage souligne l'engagement soutenu du Groupe Bombardier à non seulement étendre son empreinte à Wichita, mais aussi à former, embaucher et garder en poste des professionnels qualifiés, ce qui accroîtra davantage notre aptitude à fournir un service clientèle exceptionnel », résume Paul Sislian, vice-président exécutif Services après-vente et Stratégie de Bombardier.



(Photo © Bombardier)