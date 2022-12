Bombardier inaugure son centre de services de Biggin Hill

Bombardier a inauguré son nouveau centre de maintenance à Biggin Hill, près de Londres. Il s'agit des plus importantes installations MRO d'avions d'affaires au Royaume-Uni.



Les installations originelles ont été améliorées et agrandies, couvrant une surface de 23 225 m² (doublée par rapport à avant les travaux). Elles ont été dotées de nouvelles capacités de maintenance, de modification et de finition intérieure. Le centre offrira notamment des services de maintenance lourde, des ateliers roues et batteries, ou encore un atelier de peinture des composants.



Grâce à l'expansion de sa surface, il est doté de 22 postes de service (contre huit auparavant) et peut abriter jusqu'à quatorze Global 7500 simultanément. Mais il est capable d'accueillir toutes les gammes de Bombardier : Learjet, Challenger et Global.



Bombardier ajoute que JETEX a été choisi comme fournisseur privilégié de services à l'aéroport à son centre de service, offrant des services de conciergerie sur place.



(Photo © Bombardier)