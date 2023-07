Bombardier finalise l'acquisition des activités câblage de Latécoère au Mexique

Bombardier a conclu la transaction lui permettant d'acquérir les actifs et activités de systèmes de câblage électrique et d'interconnexion (EWIS) de Latécoère à Querétaro, au Mexique.



Cette acquisition lui permet de poursuivre sa stratégie d'internalisation d'activités stratégiques et de renforcer sa chaîne d'approvisionnement.



« Cette entente permet à Bombardier de continuer à renforcer sa position de chef de file de l'industrie à Querétaro, au Mexique, et à confirmer sa position de société phare de l'industrie aéronautique mexicaine », explique David Murray, vice-président exécutif, Fabrication, TI et Système Bombardier Excellence opérationnelle.



(Photo © Bombardier)