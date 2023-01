Bombardier atteint ses objectifs

En prévision de la présentation détaillée de ses résultats le 9 février, Bombardier a publié les premières données de son bilan financier et opérationnel de l'année 2022. Il en ressort que l'avionneur a atteint les objectifs qu'il s'était fixés dans ses prévisions du mois d'août.



Ainsi, visant plus de 120 livraisons sur l'année, il a réussi à remettre 123 appareils à leurs clients. Avec un book-to-bill de 1,4, Bombardier a un carnet de commandes qui a gagné en valeur et atteint désormais 14,8 milliards de dollars.



En 2022, l'avionneur a enregistré un chiffre d'affaires avoisinant les 6,9 milliards de dollars, pour une prévision à plus de 6,5 milliards. L'EBIT ajusté a quant à lui bien dépassé ses objectifs, atteignant 510 millions de dollars, contre 375 millions visés.



(Photo © Bombardier)