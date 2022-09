Boeing va produire 19 nouveaux KC-46A pour plus de 3 milliards de dollars

Boeing vient de remporter deux contrats pour son ravitailleurs KC-46A. Le premier est un nouveau lot de 15 appareils, le huitième, pour l'US Air Force. Ce contrat est valorisé à 2,2 milliards de dollars et comprend les coûts de production des 767, leur modification, les données, les abonnements et les licences associées.



Les nouveaux appareils sont livrables avant le 30 novembre 2025 et s'inscrit dans le cadre du programme KC-X (dernière livraison des 179 exemplaires prévus au total en 2029).



Le second contrat émane aussi du département de la Défense des États-Unis, mais concerne les quatre KC-46A destinés à l'Israeli Air Force (IAF) pour un montant de 927,5 millions de dollars. Israël avait décidé de remplacer ses vénérables 707 ravitailleurs en 2021 (moyenne d'âge d'une cinquantaine d'années), avec une autorisation du département d'État des États-Unis pour leur exportation dans le cadre d'un contrat FMS un an plus tôt. L'État hébreu avait ensuite signé une lettre d'offre et d'acceptation (LOA) pour deux exemplaires en février 2021, une commande modifiée en décembre 2021 avec l'ajout de deux autres exemplaires.



Les KC-46A de l'IAI sont livrables en 2025 et en 2026.



L'achat des nouveaux avions de ravitaillement de l'IAF s'inscrit dans un programme d'acquisition d'équipement de défense plus large auprès des Etas-Unis, notamment avec la progression des livraisons de F-35A de Lockheed Martin (50 avions livrés d'ici à 2024) et l'arrivée prochaine des premiers hélicoptères lourds CH-53K King Stallion de Sikorsky (nombre non officialisé).



(Photo © USAF)