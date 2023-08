Boeing va poser une ligne de conversion en Jordanie pour son 737-800BCF

Boeing et Joramco ont annoncé un accord pour la création d'une nouvelle ligne de conversion P2F pour le programme 737-800BCF (Boeing Converted Freighter).



La société MRO jordanienne, filiale du groupe Dubai Aerospace Enterprise (DAE), effectuera les travaux de modification des 737-800 dans ses installations d'Amman, devenant de fait le premier acteur de ce programme au Moyen-Orient.



Les appareils ainsi convertis ont vocation à être opérés en Jordanie et à l'étranger. Par ailleurs, ce partenariat avec Boeing pourra également concerner une partie des appareils du portefeuille du loueur DAE Capital, qui comprend un total de 550 avions commerciaux placés dans près de 120 compagnies aériennes dans plus de 60 pays.



(Image © Joramco)