Boeing va poser une ligne d'assemblage de 737 MAX à Everett

C'est la fin du 747 mais c'est aussi le point de départ de la production du 737 à Everett. Le PDG de Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal a annoncé à ses salariés dans une note interne qu'une ligne d'assemblage de 737 MAX serait créée à Paine Field pour redynamiser le site et pour préparer les montées en cadence de la famille de monocouloirs.



Cette nouvelle ligne d'assemblage devrait être opérationnelle au second semestre 2024 et s'ajoutera donc aux trois lignes historiques dédiées au 737 à Renton. Elle prendra la place de celle qui était dédiée au programme 787, désormais intégralement assemblé à Charleston (Caroline du Sud).



Stan Deal a par ailleurs précisé que cette nouvelle ligne d'assemblage permettra de satisfaire les besoins de ses clients et en particulier « pour les nouveaux modèles comme le -8200 et le 737-10 ».



Boeing produit actuellement une moyenne de 31 737 MAX par mois, avec l'objectif d'atteindre les 50 exemplaires par mois à horizon 2025 ou 2026. Le site de Renton a cependant déjà atteint un pic de 52 exemplaires par mois en 2019, juste avant le déclenchement de la pandémie. *



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)