Boeing va disposer de deux lignes de conversions supplémentaires en Chine pour son 737-800BCF

Les capacités de conversion du 737-800BCF augmentent encore. Boeing annonce s'être rapproché de son partenaire chinois Taikoo (Shandong) Aircraft Engineering Co. Ltd. (STAECO) pour positionner deux nouvelles lignes de conversions dédiées à Jinan l'année prochaine.



La première devrait être opérationnelle dès le premier trimestre 2022, la seconde devant suivre au milieu de l'année. Au total, les installations de STAECO accueilleront ainsi sept lignes de modification de 737-800 en avions tout cargo.



Cette nouvelle annonce intervient seulement moins d'un mois après celle de la création de trois nouvelles lignes de conversion en Europe et en Amérique du Nord : une ligne dans les installations de Boeing à Londres Gatwick dès 2022 et deux lignes chez KF Aerospace à Kelowna, au Canada, à partir de 2023. L'avionneur américain avait aussi annoncé la création d'une ligne de conversion supplémentaire pour ses 737-800 chez GAMECO à Canton et de deux autres au Costa Rica chez Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales (COOPESA).



Principalement utilisé pour le fret express et sur des liaisons courtes, le 737-800BCF peut transporter 23,9 tonnes de marchandises et dispose d'un rayon d'action maximal de 3750 kilomètres.



Pour l'instant, Boeing n'annonce que 200 commandes et engagements émanant de 19 clients pour son 737-800BCF mais l'augmentation des capacités à venir durant les deux prochaines années laisse logiquement présager de nouveaux contrats.



(Image © Boeing)