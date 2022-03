Boeing suspend le soutien aux compagnies russes

Boeing a annoncé qu'il avait suspendu ses activités de soutien aux compagnies russes - approvisionnement en pièces détachées et maintenance - ainsi que ses activités à Moscou.



L'avionneur avait déjà annoncé la fermeture temporaire de son bureau de Kiev et la « mise en pause » de son centre de formation dans la capitale russe.



Cela s'ajoute aux effets des sanctions prises par l'Union européenne, qui interdisent la vente d'avions et de pièces aéronautiques aux entreprises russes.