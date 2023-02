Boeing suspend de nouveau les livraisons de 787

Boeing a été contraint de suspendre à nouveau les livraisons de son Dreamliner. L'avionneur américain a en effet découvert que l'un de ses fournisseurs avait fait une erreur d'analyse sur la cloison de pressurisation située à l'avant du 787.



Les livraisons sont interrompues le temps pour Boeing de refaire les analyses et la documentation liée, et pour la FAA de s'assurer que le problème est résolu.



L'avionneur et l'agence travailleront ensemble à la définition des actions correctives à mettre en place sur les appareils déjà produits.



Ce contretemps intervient alors que le programme sortait du tunnel : après deux longues périodes de suspension des livraisons sur 2021 et 2022, déjà pour des problèmes de qualité, et une réduction des cadences de production, les livraisons avaient repris en août dernier et Boeing espérait livrer entre 70 et 80 appareils en 2023.



(Photo © Boeing)