Boeing : Silk Way West Airlines commande 5 777 Freighter

Silk Way West Airlines a commandé cinq 777 Freighter à Boeing. Selon l'avionneur américain, ces nouveaux appareils cargo seront les premiers de ce type à être opérés dans la région de la mer Caspienne et en Asie centrale.



Le contrat est valorisé à 1,76 milliard de dollars au prix catalogue moyen publié par Boeing. les livraisons s'étaleront de 2023 à 2027.



Pour rappel, la compagnie privée azerbaïdjanaise est basée à l'aéroport international Heydar Aliyev de Bakou. Elle exploite aujourd'hui une flotte de 12 Boeing 747 tout cargo (cinq 747-8F et sept 747-400F), effectuant près de 350 vols réguliers chaque mois pour relier une quarantaine de destinations dans le monde.



(Image © Boeing)