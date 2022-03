Boeing s'associe à Airbus Helicopters pour proposer des hélicoptères Chinook à l'Allemagne

C'est une sorte d'alliance contre nature. Boeing et Airbus Helicopters ont signé un protocole d'accord (MoU) dans le but de s'associer sur la proposition des hélicoptères de transport lourd H-47 Chinook afin de répondre aux besoins de l'Allemagne dans le cadre du programme Schwerer Transporthubschrauber (STH).



Il s'agit pour Airbus Helicopters de venir participer au soutien des potentiels Chinook de l'armée allemande, au côté des partenaires déjà existant que sont AERO-Bildung GmbH, CAE GmbH, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, Lufthansa Technik, Honeywell Aerospace et Rolls-Royce Deutschland. L'alliance entre Boeing et Airbus Helicopters permet évidemment d'augmenter les chances d'un possible contrat pour des H-47 Block II, la dernière génération du Chinook.



Il faut dire que le CH-47 de Boeing est en compétition avec le CH-53K King Stallion de Sikorsky, une proposition qui cette fois est associée à l'industriel allemand Rheinmetall, avec à la clé le remplacement des 70 vénérables CH-53G (D) Sea Stallion de la Bundeswehr.



Le nouveau CH-53K King Stallion de Sikorsky a d'ailleurs franchi une étape importante début mars en achevant sa phase IOT&E (Initial Operational Test and Evaluation) aux États-Unis, avec une mise en service prévue un peu plus tard cette année. Cette étape vient remettre sur des rails un programme qui a connu d'importants retards liés à des problèmes techniques sur sa motorisation (GE38 de General Electric) ou sur son architecture électrique.



Il n'en reste pas moins que l'alliance entre les deux grands groupes aéronautiques mondiaux sur les CH-47 allemands est pour le moins originale. Évidemment Airbus Helicopters et Sikorsky peuvent s'affronter sur certains segments sur le marché des hélicoptères. En revanche Airbus et Lockheed Martin (propriétaire de Sikorsky) se sont rapprochés face à Boeing pour proposer l'avion ravitailleur LMXT dans le cadre de la nouvelle compétition KC-Y de l'US Air Force. Entre 140 et 160 Airbus A330 pourraient ainsi être assemblés sur le site de l'avionneur européen à Mobile (Alabama) pour les besoins de Lockheed Martin.



(Image © Boeing)