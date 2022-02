Boeing s'approvisionnera en carburant durable auprès d'EPIC Fuels pour ses opérations commerciales

Boeing a acheté 7,5 millions de litres de carburant durable d'aviation à EPIC Fuels. Il s'agit du plus important contrat d'achat signé par l'avionneur pour du SAF à ce jour. Il alimentera ses activités commerciales tout au long de 2022 : vols de production, d'essais, de livraison et opérations du Dreamlifter.



Ce carburant sera produit à partir de déchets agricoles non comestibles et mélangé à du kérosène, afin d'obtenir un carburant composé à 30% de SAF et à 70% de Jet-A.



EPIC Fuels fournit déjà et continuera à fournir des mélanges de carburant à Boeing pour les programmes ecoDemonstrator. Là, la proportion de SAF est plus importante et personnalisée en fonction des vols et des essais (entre 50% et 100%).



Boeing considère que le carburant durable d'aviation est le moyen le plus immédiat de décarboner l'aviation. L'avionneur s'est engagé à livrer des avions commerciaux pouvant être propulsés par des carburants 100 % durables d'ici à 2030.



(Photo © Boeing)