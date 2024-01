Boeing retire sa demande d'exemption temporaire pour la certification du 737 MAX 7

Face au tollé suscité par ses récents problèmes de qualité ayant entraîné une importante perte de confiance, Boeing a retiré la demande de dérogation temporaire auprès de la FAA pour la certification de son 737-7, la version la moins capacitaire (et la moins vendue) des différentes versions de la famille de monocouloirs 737 MAX.



Cette exemption temporaire concernait le système de dégivrage de l'entrée d'air des moteurs, l'avionneur souhaitant initialement repousser la modification finale sur la flotte jusqu'en mai 2026.



Les Boeing 737-8 et 737-9 sont aussi concernés par ce problème et la FAA a émis une consigne de navigabilité l'année dernière pour interdire l'utilisation du système antigivrage des moteurs dans des conditions de vol ne présentant pas de création possible de glace. Boeing s'est heurté à une opposition croissante de la part de certains syndicats et de certains régulateurs ces dernières semaines concernant cette dernière exemption.



Le 737-7 devait ainsi être certifié au début du deuxième trimestre, avec une mise en service prévue à l'automne, mais plus aucune date n'est aujourd'hui avancée par Boeing.



La compagnie low-cost américaine Southwest Airlines, de très loin le principal client du 737-7 avec plus de 300 exemplaires commandés, avaient déjà pris les devants ces derniers jours en indiquant qu'elle avait exclu l'appareil dans de son plan de flotte 2024.



La compagnie texane prévoit finalement de ne recevoir que 79 appareils cette année, contre 85 prévus initialement, tous des 737-8.



Le premier 737-7 avait effectué son vol inaugural en mars 2018.



