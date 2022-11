Boeing repousse finalement son NMA aux calendes grecques

L'avionneur américain revient à la raison, alors que les difficultés de certification de certains de ses avions commerciaux demeurent.



Lors d'une journée investisseurs organisée par Boeing le 2 novembre, son PDG David Calhoun a annoncé qu'aucun nouveau programme d'avion commercial ne sera livré avant le milieu des années 2030, ni même développé au cours de cette décennie.



Ce message concerne évidemment le programme du NMA (New Midsize Airplane), un appareil qui, s'il avait été lancé, visait très ambitieusement une entrée en service vers le milieu de la décennie pour combler l'écart entre les 737-10 et 787-8 (Middle of the Market) face au succès des différentes variantes de l'A321neo d'Airbus.



Boeing travaillait depuis quelques années à la définition de ce programme d'avion de taille intermédiaire. Annoncé comme pouvant transporter entre 220 et 270 passagers sur une distance de 4 000 à 5 000 nm (7 400 à 9 200 km), ce projet d'avion bicouloir devait être le remplaçant des 757 et 767 qui approchent de la fin de leur vie en tant qu'avions de transport de passagers.