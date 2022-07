Boeing remonté contre les récentes mégacommandes chinoises remportées par Airbus

L'avionneur américain Boeing s'est montré particulièrement déçu par le choix des trois principales compagnies chinoises qui ont décidé d'acquérir près de 300 monocouloirs de la famille A320neo le 1er juillet. Les décisions d'Air China, China Eastern Airlines et China Southern Airlines sont même ressenties comme la fin d'un certain équilibre entre Airbus et Boeing en Chine, une tendance qui serait influencée par les différends géopolitiques actuels entre les deux puissances que sont les Etats-Unis et l'Empire du Milieu.



« En tant que l'un des principaux exportateurs américains avec une relation de 50 ans avec l'industrie aéronautique chinoise, il est décevant que les différences géopolitiques continuent de limiter les exportations d'avions américains. Nous continuons d'exiger un dialogue productif entre les gouvernements, étant donné les avantages économiques mutuels d'une industrie aéronautique florissante », a ainsi déclaré Boeing, ajoutant que « les ventes d'avions Boeing à la Chine ont historiquement soutenu des dizaines de milliers d'emplois américains ».



Boeing souhaite évidemment que les commandes et les livraisons de ses avions commerciaux puissent reprendre rapidement en Chine.



À titre de rappel, le programme 737 MAX n'est toujours pas autorisé à revoler en Chine pour des vols commerciaux réguliers, même si les choses avancent lentement avec l'organisation de nouveaux vols d'essai depuis la mi-juin, notamment chez China Southern.



(Photo © Boeing)