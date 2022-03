Boeing réfléchit à une nouvelle augmentation des cadences de production de 737 MAX

Selon les informations de l'agence Reuters, Boeing envisagerait d'accélérer la production de 737 MAX et viserait un rythme de 47 appareils par mois à la fin de 2023.



Actuellement, l'avionneur produit 27 737 MAX par mois et vise une cadence 31 cette année.



Cette augmentation progressive s'explique par le fait que Boeing a continué à produire ses appareils durant les vingt mois d'interdiction de vol du programme, certes à un rythme très réduit, et avait un stock important d'avions à livrer.



Alors que la Chine s'apprête à ré-autoriser les opérations en MAX sur son territoire (donc les livraisons), il espérerait écouler ce stock d'ici fin 2023.



(Photo © Boeing)