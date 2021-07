Boeing redevient bénéficiaire au deuxième trimestre

Boeing a enregistré un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars, en hausse de 44%, au deuxième trimestre. Surtout, son résultat net redevient positif, avec un bénéfice de 567 millions de dollars (contre une perte de 2,4 milliards de dollars sur la même période en 2020).



L'avionneur explique qu'il s'agit de l'effet de la reprise des livraisons d'avions commerciaux (avec le retour en service du 737 MAX) et des services. Depuis la re-certification du 737 MAX par la FAA en novembre 2020, 130 appareils ont été livrés et 190 ont été réactivés dans les flottes des compagnies.



Actuellement, la cadence de production est à seize appareils par mois mais elle doit accélérer progressivement pour atteindre 31 appareils par mois au début de 2022.



Sur le trimestre, 79 appareils ont été livrés, contre vingt à la même période l'année dernière, et 265 appareils ont été commandés.



