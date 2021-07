Boeing ralentit la production de 787 pour retravailler sur certains appareils

A l'occasion de la présentation de son bilan trimestriel de livraisons, Boeing a fait un point sur le déroulement de son programme 787.



A la suite de la découverte de défauts sur certains appareils et de l'évaluation avec la FAA de la méthodologie de vérification des fuselages, des travaux supplémentaires à effectuer ont été identifiés sur les 787 non livrés (au niveau du nez). Pour les réaliser, l'avionneur a redéfini les priorités des ressources de production pour les réorienter vers les inspections et corrections durant quelques semaines.



Par conséquent, le rythme de production sera inférieur à cinq 787 par mois pendant cette période et Boeing estime qu'il livrera moins de la moitié des 787 actuellement en stock cette année.



En ce qui concerne les livraisons en général, l'avionneur a remis 79 appareils au deuxième trimestre : cinquante 737, un 747, huit 767, huit 777 et douze 787. Depuis le début de l'année, 156 avions ont été livrés.



(Photo © Boeing)