Boeing poursuit son redressement au troisième trimestre

Pour son troisième trimestre, Boeing publie un chiffre d'affaires de 15,28 milliards de dollars, en augmentation de 8% par rapport à l'année dernière. Le groupe reste en perte de 132 millions de dollars (divisée par trois par rapport à 2020). Cette amélioration des résultats reste due à la reprise des livraisons de 737 MAX et à de meilleures performances de l'activité Services.



Boeing souligne qu'il a livré 85 appareils sur la période, le triple de l'année dernière. L'activité Commercial Airplanes a ainsi vu son chiffre d'affaires augmenter de 24% à 4,46 milliards de dollars.



Si les livraisons de 737 MAX ont soutenu l'activité de la division, l'interruption de celles de 787 ont atténué le bénéfice. Depuis l'autorisation de remise en service du 737 MAX en novembre 2020, plus de 195 appareils ont été livrés. La production est actuellement à dix-neuf appareils par mois mais doit augmenter à 31 par mois à partir du début de l'année 2022.



La production du 787 continue en parallèle à raison de deux appareils par mois, alors que l'avionneur continue les inspections et les travaux de correction sur les appareils non livrés et discute avec la FAA de la reprise des livraisons.



Depuis le début de l'année, l'avionneur a enregistré un chiffre d'affaires total de 47,5 milliards de dollars en hausse de 11% et a surtout considérablement réduit sa perte, à 126 millions de dollars, contre 3,5 milliards de dollars en 2020.



