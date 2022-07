Boeing peine toujours avec son bilan

Boeing a publié un chiffre d'affaires de 16,7 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de 2022, en baisse de 2% sous l'effet d'une baisse du volume d'activité dans les activités de défense. Le résultat opérationnel de la période accuse une baisse de 24% à 774 millions de dollars, tandis que le résultat net chute de 72% à 160 millions de dollars. En revanche, Boeing a réussi à maintenir un flux de trésorerie à l'équilibre.



Sur le premier semestre, les pertes atteignent le milliard de dollars quand l'avionneur était à l'équilibre au premier semestre 2021.



Ce sont les activités de l'entité Defense, Space & Security qui ont affaibli davantage les résultats de l'avionneur, des charges ayant dû être inscrites sur des programmes de développement (MQ-25 et Commercial Crew notamment) et des performances décevantes ayant été enregistrées sur d'autres, tandis que le volume d'activité sur les avions dérivés a baissé. Le chiffre d'affaires a ainsi atteint 6,2 milliards de dollars, en baisse de 10%, et le résultat opérationnel a chuté de 93% à 71 millions de dollars.



L'activité Avions commerciaux se redresse petit à petit, avec un chiffre d'affaires de 6,2 milliards de dollars, en hausse de 3%, et une perte opérationnelle réduite de moitié grâce à une augmentation des livraisons (121 appareils au deuxième trimestre 2022 contre 79 l'année précédente). Les cadences de production des 737 MAX sont actuellement à 31 appareils par mois, tandis que les livraisons de 787 sont toujours bloquées. La division a par ailleurs augmenté ses dépenses en R&D.



Enfin, les services continuent de bien se porter, avec un chiffre d'affaires en hausse de 6% (4,3 milliards de dollars) et un résultat opérationnel qui croît de 37% à 728 millions de dollars.



