Boeing peaufine le soutien de la flotte de P-8A Poseidon allemands

Boeing, Lufthansa Technik et ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH (ESG) ont ​​signé un nouvel accord tripartite visant à assurer le soutien conjoint des 5 futurs avions de patrouille maritime P-8A Poseidon de la Bundeswehr, des appareils livrables à partir de 2024.



Les trois acteurs s'étaient déjà rapprochés l'année dernière pour explorer différents axes de collaboration potentielle au niveau de l'intégration de systèmes, la formation ainsi que le soutien et la maintenance des appareils.



Le nouvel accord s'appuie ainsi sur les deux protocoles d'accord distincts signés trois mois après avoir obtenu l'aval des États-Unis pour pouvoir exporter son Poseidon en Allemagne le cadre d'un contrat FMS (Foreign Military Sales), soit avant la signature définitive du contrat des Poseidon en septembre dernier.



Boeing, ESG et Lufthansa Technik fourniront ainsi un soutien Bundeswehr dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la formation et la simulation, la cybersécurité, l'intégration de systèmes, la certification, la conformité environnementale, les systèmes de communication, les attaques électroniques et les systèmes de protection électroniques, la maintenance des avions et de leurs moteurs (CFM56-7B), la maintenance équipements, la maintenance prédictive et les services logistiques.



Boeing estime que le programme P-8A emploiera jusqu'à 250 personnes en Allemagne.



Pour rappel, la Bundeswehr s'oriente désormais vers l'achat de jusqu'à sept P-8A supplémentaires, une décision directement liée à l'enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros décidée par l'Allemagne fin février pour moderniser son armée.



(De gauche à droite : Michael Haidinger, président, Boeing Allemagne, Europe centrale et orientale, Benelux et pays nordiques ; Alan Carson, directeur commercial, campagnes aérospatiales, ESG ; Björn Malmus, chef de programme, P-8A Poseidon, Agence allemande d'approvisionnement de la Bundeswehr, BAAINBw ; Indra Duivenvoorde, directrice principale, Boeing Government Services, Europe et Israël ; Michael Hostetter, vice-président, Boeing Defence & Space, Allemagne ; Michael von Puttkamer, vice-président, Services d'avions spéciaux, Lufthansa Technik - Photo © Boeing)