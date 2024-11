Boeing ne livre que 14 appareils en octobre

La grève chez Boeing a plombé les livraisons. Alors que la production était arrêtée pour les programmes 737, 767 et 777, l'avionneur n'a pu livrer que quatorze appareils en octobre. Ils se répartissent entre neuf 737 MAX, quatre 787 et un 767-300 cargo.



Depuis le début de l'année, les livraisons ont ainsi concerné 305 appareils, répartis entre 238 737 (dont quatre 737-800 pour le programme P-8A), seize 767 (dont sept pour le programme de ravitailleurs KC-46), quarante 787 et onze 777F.



Les commandes en octobre ont porté sur 63 appareils, dont dix 787 pour LATAM. Deux clients non identifiés se sont également engagés pour six 737 MAX et sept 777F.



