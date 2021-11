Boeing ne devrait pas lancer le 777X cargo au salon de Dubaï

(Dubai Airshow 2021) Ihssane Mounir, le responsable des ventes de Boeing, a indiqué lors d'une conférence pré-salon que l'avionneur n'était pas encore prêt à lancer une version cargo du 777X.



Alors que Boeing est en discussions avancées avec plusieurs compagnies à son sujet et que la demande cargo est soutenue, « nous n'en sommes pas encore au stade de faire une quelconque annonce », a-t-il déclaré.



L'avionneur s'est en revanche montré confiant concernant les perspectives du marché cargo, malgré la perspective du retour des capacités en soute dans les prochaines années. Ihssane Mounir explique que l'essor du e-commerce ne s'arrêtera pas, la pandémie ayant permis à cette activité de se développer dans les pays où elle était en retrait. Par ailleurs, des avions devant être retirés du service ont été utilisés durant la crise mais ont vocation à être de nouveau immobilisés.



« Le marché va se rééquilibrer » et continuer de croître. Boeing réfléchit donc actuellement à la possibilité et à la pertinence économique de lancer un nouveau programme de cargo ou de conversion, d'autant qu'il n'avait déjà pas suffisamment de capacités avant la crise pour répondre à la demande de conversions.



