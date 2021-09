Boeing n'a livré que 22 avions commerciaux en août

La branche avions commerciaux de Boeing (BCA) n'a livré que 22 appareils au cours du mois d'août, un nombre en retrait par rapport au mois précédent (28). Pire, sur ces livraisons, 5 appareils sont destinés à sa branche Défense (2 P-8 pour l'Inde et la Norvège et 3 futurs KC-46A).



Les appareils civils livrés consistent en 14 737 MAX (dont un BBJ MAX) et deux 777F (FedEx et DHL). BCA totalise désormais 206 appareils livrés depuis le début de l'année.



Boeing a cependant enregistré des commandes pour 53 appareils au cours du mois d'août : 35 737 MAX, 7 787-9 (client non révélé) et 11 777F (dont 10 pour un client non révélé).