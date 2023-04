Boeing met la main sur les solutions digitales CloudAhoy

Foreflight, filiale de Boeing spécialisée dans des solutions numériques proposées sous l'ombrelle de BGS (Boeing Global Services) annonce l'acquisition de la société américaine CloudAhoy.



Cette dernière propose des logiciels de compte rendu après vol, d'analyse et d'assurance qualité des opérations aériennes (FOQA) pour la formation au pilotage, ainsi que pour les pilotes et opérateurs de l'aviation d'affaires, générale et militaire. Ses solutions sont proposées sous forme d'abonnements.



Selon Boeing, ce rachat s'inscrit dans le besoin de disposer de solutions numériques plus intégrées de la part de ses clients. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.