Boeing livre 95 appareils au premier trimestre

Avant la publication de ses résultats trimestriels le 27 avril, Boeing a dressé son bilan des commandes et des livraisons de la période.



Souffrant toujours de l'absence de livraisons dans le programme 787, l'avionneur annonce qu'il a livré 95 appareils, répartis entre 86 737, un 747-8F (à UPS), cinq 767 et trois 777F.



Les commandes brutes depuis le début de l'année atteignent 167 appareils mais le bilan net est de 76 appareils.



Sur le mois de mars, Boeing a enregistré des commandes pour 32 737 MAX de la part d'ALC, quinze autres d'un client non identifié, et six 777F de DHL.



