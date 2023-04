Boeing livre 64 appareils au mois de mars

Boeing annonce avoir livré 64 appareils au mois de mars. Les livraisons se répartissent entre 57 appareils de la famille 737 (tous des MAX à l'exception d'un 737-800 futur Poseidon), un 767, trois 777F et sept 787.



Ainsi, depuis le début de l'année, l'avionneur a livré 130 appareils à ses clients. Le décompte est équivalent à celui d'Airbus sur le trimestre.



Des commandes pour soixante appareils ont été enregistrées en mars : vingt 787 pour EVA Air, Lufthansa et un client anonyme, et quarante 737 MAX, pour Japan Airlines, Luxair et un client anonyme.



Depuis le début de l'année, les commandes brutes s'élèvent ainsi à 120 appareils - mais le bilan net est à 56 commandes en tenant compte des annulations.



(Image © Boeing)